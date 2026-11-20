नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। ओडिशा तट की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान 'अकवान' का प्रभाव दुर्ग जिले के मौसम पर साफ नजर आने लगा है। शुक्रवार सुबह आठ बजे से आसमान में घने बादल छाने के साथ ठंडी हवाएं चलने लगीं और रुक-रुक कर रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। बेमौसम हुई इस बारिश ने जिले के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल और कटाई के बाद खुले में रखी धान की उपज को बारिश से नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है।

खलिहान में रखी उपज पर संकट ग्रामीण इलाकों के किसान अब बेसब्री से आसमान साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली है, उन्हें खलिहान और खेतों में खुले आसमान के नीचे रखी फसल को भीगने से बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। किसानों के मुताबिक, यदि बारिश का सिलसिला लंबा खिंचा तो खड़ी फसल के गिरने और कटी हुई उपज के खराब होने की आशंका बढ़ जाएगी।