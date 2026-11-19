नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। सेवा सहकारी समिति मर्यादित जरवाय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा समिति प्रबंधक की जानकारी के बिना उनकी सील का उपयोग कर 42 किसानों के नाम पर फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) चेक जारी करने का मामला सामने आया है। इसके अलावा एक अन्य किसान को निर्धारित सीमा से अधिक खाद वितरण के लिए भी कथित रूप से कूटरचित चेक जारी किया गया था।

मामले में रानीतराई पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर पुरानिक साहू के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

शिकायत के अनुसार, नोटिस के जवाब में उसने 42 किसानों के केसीसी चेकों पर अपने हस्ताक्षर करने तथा शत्रुहन लाल को निर्धारित सीमा से अधिक खाद के लिए चेक जारी करने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद सहकारिता विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर बोर्ड की बैठक आयोजित कर उसे उसकी मूल समिति केसरा वापस भेज दिया गया।

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एफआईआर दर्ज, दस्तावेजों की जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त सहकारिता सतीश पाटले ने 17 नवंबर को पुलिस में एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद महेंद्र चक्रधारी की शिकायत पर रानीतराई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316, 318, 336(3) और 338 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों और चेकों की जांच कर रही है।

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