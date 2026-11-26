नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। शहर की मार्ग प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने नई पहल की है। निगम प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्ट्रीट लाइटों के संचालन, संधारण और रखरखाव की जिम्मेदारी नई एजेंसी मेसर्स वाईआर सिंह को सौंपी जा रही है। इसके लिए कार्यादेश जारी किया जा रहा है।

इस व्यवस्था पर निगम द्वारा करीब 1.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे शहर के सभी 60 वार्डों की गलियों, मोहल्लों और प्रमुख मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। नई एजेंसी नगर निगम क्षेत्र में लगे विद्युत पोलों की स्ट्रीट लाइट, सायंकालीन टाइमर व्यवस्था और बंद एवं खराब लाइटों के नियमित रखरखाव का काम करेगी।