दुर्ग में ED ने कोयला कारोबारी गुलशन बघेल के घर मारा छापा, दस्तावेजों की जांच में जुटी 10 अफसरों की टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई से कारोबारी जगत में हलचल मच गई है। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे ईडी की टीम ने ऋषभ ग्रीन सिटी स्थित कारोबारी गुलशन कुमार बघेल के आवास पर दबिश दी।
मिली जानकारी के अनुसार, करीब 10 अधिकारियों की टीम सोसायटी की सातवीं मंजिल पर स्थित ई-701 नंबर के फ्लैट में पहुंची और वहां दस्तावेजों सहित अन्य कागजात की जांच शुरू की। सुबह-सुबह हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। फिलहाल जांच की प्रकृति, कार्रवाई के आधिकारिक आधार और अधिकारियों को मिले दस्तावेजों के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
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कार्रवाई के दौरान अधिकारियों द्वारा किन दस्तावेजों और कागजात की पड़ताल की जा रही है, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जांच के दौरान कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या अन्य सामग्री जब्त की गई है अथवा नहीं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक बयान सामने आने के बाद ही जांच के उद्देश्य और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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