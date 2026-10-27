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दुर्ग में ED ने कोयला कारोबारी गुलशन बघेल के घर मारा छापा, दस्तावेजों की जांच में जुटी 10 अफसरों की टीम

दुर्ग के ऋषभ ग्रीन सिटी में ईडी ने कारोबारी गुलशन बघेल के आवास पर छापा मारा। कोयला और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े बघेल के फ्लैट पर दस्तावेजों की सघन जांच जारी है।

By T Surya RaoEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 02:17:51 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 02:17:51 PM (IST)
दुर्ग में ED ने कोयला कारोबारी गुलशन बघेल के घर मारा छापा, दस्तावेजों की जांच में जुटी 10 अफसरों की टीम
दुर्ग में ED ने कोयला कारोबारी गुलशन बघेल के घर मारा छापा। (नईदुनिया)

HighLights

  1. दुर्ग में कारोबारी गुलशन बघेल के घर ED का छापा।
  2. ऋषभ ग्रीन सिटी के फ्लैट ई-701 में जांच जारी।
  3. सुबह 5 बजे पहुंची ED की 10 सदस्यीय टीम।

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई से कारोबारी जगत में हलचल मच गई है। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे ईडी की टीम ने ऋषभ ग्रीन सिटी स्थित कारोबारी गुलशन कुमार बघेल के आवास पर दबिश दी।

मिली जानकारी के अनुसार, करीब 10 अधिकारियों की टीम सोसायटी की सातवीं मंजिल पर स्थित ई-701 नंबर के फ्लैट में पहुंची और वहां दस्तावेजों सहित अन्य कागजात की जांच शुरू की। सुबह-सुबह हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। फिलहाल जांच की प्रकृति, कार्रवाई के आधिकारिक आधार और अधिकारियों को मिले दस्तावेजों के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।


कोयला और जमीन-जायदाद के कारोबार से जुड़ाव की चर्चा

  • प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुलशन कुमार बघेल कारोबारी और परिवहन व्यवसाय से जुड़े हैं। उनके नाम से बघेल कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के संचालन की जानकारी भी सामने आई है।

  • बताया जा रहा है कि उनका कोयला और जमीन-जायदाद के कारोबार से भी जुड़ाव है। इन्हीं कारोबारी गतिविधियों के बीच उनके आवास पर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

  • हालांकि, कोयला और जमीन-जायदाद के कारोबार से जुड़े किसी विशेष मामले में यह कार्रवाई की जा रही है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में जांच के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

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दस्तावेजों की जांच, आधिकारिक जानकारी का इंतजार

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों द्वारा किन दस्तावेजों और कागजात की पड़ताल की जा रही है, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जांच के दौरान कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या अन्य सामग्री जब्त की गई है अथवा नहीं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक बयान सामने आने के बाद ही जांच के उद्देश्य और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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