नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। पुरानी रंजिश के कारण रास्ता रोककर धारदार चाकू से युवक पर हमला कर उसकी हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने चार आरोपितों को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में एक अन्य आरोपित अजय दुबे को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। अजय दुबे दुर्ग निगम में पूर्व पार्षद रहा है।

अभियोजन के मुताबिक, मृतक श्रीराम यादव उर्फ मंत्री यादव का अजय दुबे के साथ मारपीट हुआ था जो मामला न्यायालय में चल रहा है। 21 मई 2024 की रात्रि 7.30 बजे अपने साथी बलराम यादव के साथ शराब लेने के लिए नयापारा देशी दुकान गया था।