नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा केवी राव ने विकासखंड पाटन के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (सेजस) मर्रा और विकासखंड दुर्ग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरोदा टैंक का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सेजस मर्रा की पढ़ाई और व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही सामने आई। पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में शिक्षक नदारद मिले और प्राचार्य भी स्कूल में मौजूद नहीं थे। इस पर पांच शिक्षकों को चेतावनी पत्र जारी करने के साथ प्राचार्य को भी कड़ी फटकार लगाई गई है।

स्टाफ रूम में बैठे मिले शिक्षक निरीक्षण के दौरान सेजस मर्रा में प्राचार्य सुरेश कुमार त्रिपाठी अनुपस्थित पाए गए। कक्षा पहली से पांचवीं तक किसी भी क्लास में शिक्षक नहीं थे। कुछ शिक्षक स्टाफ रूम में बैठे थे तो कुछ स्कूल परिसर में घूमते मिले। संयुक्त संचालक ने नाराजगी जताते हुए शिक्षिका नसीम फातिमा खान, सोनी दुबे, पूनम प्रसाद, आंचल वर्मा और शुभम चौरे को चेतावनी पत्र जारी किया है। आगे ऐसी लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।