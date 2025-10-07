तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से महिला और 1 साल की मासूम की मौके पर मौत, पति घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: शहर के गया नगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक महिला और उसके बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार, शहर गया नगर क्षेत्र के रहने वाला साहू परिवार अपने बाइक से दुर्गा समिति के पास आ रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बाइक से टकरा गई l इस हादसे में मोनिका साहू (28 वर्ष) और उनकी एक साल की बेटी वामीका साहू की मौके पर ही मौत हो गई l बाइक मृतका का पति जबकि विकाश साहू (35 वर्ष) चला रहा था l वह भी घायल हो गया।