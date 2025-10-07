तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से महिला और 1 साल की मासूम की मौके पर मौत, पति घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: शहर के गया नगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक महिला और उसके बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज जारी है।
जानकारी के अनुसार, शहर गया नगर क्षेत्र के रहने वाला साहू परिवार अपने बाइक से दुर्गा समिति के पास आ रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बाइक से टकरा गई l इस हादसे में मोनिका साहू (28 वर्ष) और उनकी एक साल की बेटी वामीका साहू की मौके पर ही मौत हो गई l बाइक मृतका का पति जबकि विकाश साहू (35 वर्ष) चला रहा था l वह भी घायल हो गया।
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मठपारा वार्ड के पार्षद नरेंद्र बंजारे और गया नगर वार्ड के पूर्व पार्षद दिनेश देवांगन मौके पर पहुंचे l दुर्घटना में घायल मां बेटी को निकट स्थित चंडिका अस्पताल ले जाया गया l जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया l घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई l पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है l
यह भी पढ़ें- टायर फटने से बेकाबू होकर रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार कार, Airbag ने बचा ली 3 लोगों की जिंदगी
पुलिस ने टैक्टर को जब्त कर लिया है और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है।