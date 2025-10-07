मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से महिला और 1 साल की मासूम की मौके पर मौत, पति घायल

    दुर्ग के गया नगर इलाके में मंगलवार सुबह एक ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक सवार महिला और उसकी बच्ची की मौत हो गई। वहीं हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Mahendra Kumar Sahu
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 04:09:28 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 04:12:44 PM (IST)
    तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से महिला और 1 साल की मासूम की मौके पर मौत, पति घायल
    सड़क हादसे में मां और बेटी की मौत (सांकेतिक फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: शहर के गया नगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक महिला और उसके बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज जारी है।

    जानकारी के अनुसार, शहर गया नगर क्षेत्र के रहने वाला साहू परिवार अपने बाइक से दुर्गा समिति के पास आ रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बाइक से टकरा गई l इस हादसे में मोनिका साहू (28 वर्ष) और उनकी एक साल की बेटी वामीका साहू की मौके पर ही मौत हो गई l बाइक मृतका का पति जबकि विकाश साहू (35 वर्ष) चला रहा था l वह भी घायल हो गया।

    दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मठपारा वार्ड के पार्षद नरेंद्र बंजारे और गया नगर वार्ड के पूर्व पार्षद दिनेश देवांगन मौके पर पहुंचे l दुर्घटना में घायल मां बेटी को निकट स्थित चंडिका अस्पताल ले जाया गया l जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया l घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई l पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है l

    यह भी पढ़ें- टायर फटने से बेकाबू होकर रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार कार, Airbag ने बचा ली 3 लोगों की जिंदगी

    पुलिस ने टैक्टर को जब्त कर लिया है और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.