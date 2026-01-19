मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 09:49:00 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 09:48:59 PM (IST)
    दुर्ग में मोबाइल को लेकर विवाद के बाद पत्नी ने खुद को लगाई आग, 45% झुलसी महिला मेकाहारा रेफर
    पाटन अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ी झुलसी महिला। इंटरनेट मीडिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग जिले के पाटन थाना अंतर्गत ग्राम चांगोरी में सोमवार की शाम मोबाइल को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा की नाराज पत्नी ने घर में रखा पेट्रोल स्वयं के शरीर पर डालकर माचिस मार ली। घटना में महिला विसवंतीन बंजारे (32) लगभग 45 फीसद झुलस गई। पाटन के सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अग्निदग्धा को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    मोबाइल मांगने पर शुरू हुई बहस

    पाटन थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि ग्राम चांगोरी निवासी ओम प्रकाश और उसकी पत्नी विसवंतीन के बीच शाम चार बजे के करीब मोबाइल को लेकर विवाद हुआ। पत्नी अपने पास मोबाइल रखी हुई थी, पति ने उससे मोबाइल मांगा तो बहस शुरू हो गई। तकरार इतना बढ़ा कि विसवंतीन ने घर के भीतर बोतल में पेट्रोल अपने शरीर पर उड़ेल कर माचिस मार लिया। बताया जाता है कि ओमप्रकाश ने किसी तरह पत्नी को बचाया और लोगों की मदद से पाटन के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया।


    अस्पताल में दर्ज हुआ बयान

    घटना की जानकारी लगने के बाद पाटन थाना प्रभारी राजेश मिश्रा एवं नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह पाटन अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में ही विसवंतीन का नायब तहसीलदार ने बयान लिया। इसमें ही महिला ने बताया कि पति-पत्नी के बीच मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था और नाराज होकर उसने स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया। पेट्रोल उसके पति ने ही गाड़ी में डालने के लिए लाकर रखा था।

    गंभीर हालत में रायपुर रेफर

    महिला का पेट वाला हिस्सा करीब 45 प्रतिशत झुलसा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पाटन सामुदायिक अस्पताल से उसे मेकाहारा अस्पताल रिफर कर दिया गया है। थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। महिला के दो बच्चे हैं, इनमें बेटी आठ साल की एवं बेटा पांच साल का है। महिला का पति रोजी मजदूरी का काम करता है।

