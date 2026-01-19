दुर्ग में मोबाइल को लेकर विवाद के बाद पत्नी ने खुद को लगाई आग, 45% झुलसी महिला मेकाहारा रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग जिले के पाटन थाना अंतर्गत ग्राम चांगोरी में सोमवार की शाम मोबाइल को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा की नाराज पत्नी ने घर में रखा पेट्रोल स्वयं के शरीर पर डालकर माचिस मार ली। घटना में महिला विसवंतीन बंजारे (32) लगभग 45 फीसद झुलस गई। पाटन के सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अग्निदग्धा को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मोबाइल मांगने पर शुरू हुई बहस पाटन थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि ग्राम चांगोरी निवासी ओम प्रकाश और उसकी पत्नी विसवंतीन के बीच शाम चार बजे के करीब मोबाइल को लेकर विवाद हुआ। पत्नी अपने पास मोबाइल रखी हुई थी, पति ने उससे मोबाइल मांगा तो बहस शुरू हो गई। तकरार इतना बढ़ा कि विसवंतीन ने घर के भीतर बोतल में पेट्रोल अपने शरीर पर उड़ेल कर माचिस मार लिया। बताया जाता है कि ओमप्रकाश ने किसी तरह पत्नी को बचाया और लोगों की मदद से पाटन के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया।