आजादी के 78 साल बाद भी अंधेरे में 'राजापड़ाव', बिजली की मांग को लेकर राशन-पानी लेकर नेशनल हाईवे पर 12 घंटे से बैठे हजारों ग्रामीण

नईदुनिया न्यूज, मैनपुर। गरियाबंद जिले के आदिवासी बहुल विकासखंड मैनपुर के राजापड़ाव गौरगांव क्षेत्र में सोमवार को जन-आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा। क्षेत्र के हजारों ग्रामीण एक सूत्री मांग 'विद्युतीकरण' को लेकर सुबह सात बजे से मैनपुर-देवभोग-गरियाबंद नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर बैठे हैं। कड़कड़ाती ठंड और खुले आसमान के नीचे 12 घंटे बीत जाने के बाद भी ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

नेशनल हाईवे पर लगा कई किमी लंबा जाम सड़क जाम के कारण इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ओडिशा से रायपुर के बीच नियमित सफर करने वाले यात्री दिनभर परेशान होते रहे। आंदोलनकारी अपने साथ राशन, पानी, बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे हैं और शासन-प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं।