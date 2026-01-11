SDM साहब की 'अश्लील' ड्यूटी... मंच पर लुटाए नोट और बनाया वीडियो, पकड़े गए तो बोले- 'मैं बंद कराने गया था'

नईदुनिया प्रतिनिधि, गरियाबंद। जिला प्रशासन की साख उस समय दांव पर लग गई जब मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम का एक अश्लील डांस कार्यक्रम में शामिल होने और नोट लुटाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। अश्लील नृत्य ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने चार युवकों पर अपराध दर्ज करने के साथ दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया है। वहीं, क्षेत्र में एसडीएम की भूमिका को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
पूरे घटनाक्रम के बाद जब वीडियो की चर्चा राजधानी तक पहुंची, तो मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम अपनी सफाई देने लगे। उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में दावा किया कि वे वहां अश्लील डांस का आनंद लेने नहीं, बल्कि सूचना मिलने पर कार्यक्रम को बंद करवाने के लिए गए थे। हालांकि, साहब का यह दावा प्रसारित वीडियो के सामने पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा है। वीडियो में एसडीएम साहब न तो किसी को निर्देश देते दिख रहे हैं और न ही कार्यक्रम रुकवाते।
इसके विपरीत, वे मंच के बिल्कुल करीब बैठकर बड़े इत्मीनान से अपने मोबाइल से डांस का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कलाकारों पर नोट लुटाते हुए एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं। अधिकारी के चेहरे की मुस्कान और नोट लुटाने का अंदाज उनकी सफाई पर सवालिया निशान लगा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस विवादित आयोजन की अनुमति स्वयं एसडीएम मरकाम ने जारी की थी, उसी आयोजन में अश्लीलता का नंगा नाच होता रहा।
देवभोग पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए आयोजन को एक दिन पहले बंद करवाकर टेंट हटवा दिया है, लेकिन जनता पूछ रही है कि जिस समय कार्यक्रम चल रहा था और एसडीएम खुद वहां मौजूद थे, तब उन्होंने इसे तुरंत बंद क्यों नहीं कराया। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही चार युवकों पर अपराध दर्ज करने के साथ दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है।
जिले में मचे इस बवाल के बावजूद गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह ने अब तक इस मामले में कोई कड़ी प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं की है। जिला प्रशासन की इस चुप्पी को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। लोगों का कहना है कि जब दो आरक्षकों को लापरवाही के नाम पर तुरंत लाइन अटैच किया जा सकता है, तो मुख्य भूमिका निभाने वाले जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी पर कार्रवाई करने में प्रशासन के हाथ क्यों कांप रहे हैं।
