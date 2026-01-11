SDM साहब की 'अश्लील' ड्यूटी... मंच पर लुटाए नोट और बनाया वीडियो, पकड़े गए तो बोले- 'मैं बंद कराने गया था'

नईदुनिया प्रतिनिधि, गरियाबंद। जिला प्रशासन की साख उस समय दांव पर लग गई जब मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम का एक अश्लील डांस कार्यक्रम में शामिल होने और नोट लुटाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। अश्लील नृत्य ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने चार युवकों पर अपराध दर्ज करने के साथ दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया है। वहीं, क्षेत्र में एसडीएम की भूमिका को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

राजधानी तक पहुंची वीडियो की चर्चा, एसडीएम ने दी सफाई पूरे घटनाक्रम के बाद जब वीडियो की चर्चा राजधानी तक पहुंची, तो मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम अपनी सफाई देने लगे। उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में दावा किया कि वे वहां अश्लील डांस का आनंद लेने नहीं, बल्कि सूचना मिलने पर कार्यक्रम को बंद करवाने के लिए गए थे। हालांकि, साहब का यह दावा प्रसारित वीडियो के सामने पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा है। वीडियो में एसडीएम साहब न तो किसी को निर्देश देते दिख रहे हैं और न ही कार्यक्रम रुकवाते।