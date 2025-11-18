कभी बारूद बिछाने वाले हाथों ने सीएम साय को परोसी कॉफी, समर्पित माओवादी चलाएंगे ‘पंडुम कैफे’

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: पुलिस लाइन का वह शांत-सा प्रांगण सोमवार सुबह एक ऐसे पल का साक्षी बना, जिसे बस्तर ने दशकों तक सिर्फ सपने में देखा था। हाथ वही थे, जो कभी जंगलों की खामोशी में हथियार कस कर चलते थे, आंखें वही थीं, जिन्होंने डर, संशय और क्रूर संघर्ष की अनगिनत रातें देखी थीं। लेकिन आज, उन हाथों में बारूद नहीं… एक गर्म, सधी हुई मुस्कान और एक कप काफी थी।

जब नारायणपुर की फगनी, सुकमा की पुष्पा ठाकुर और बस्तर की आशमती ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर बढ़ते हुए आत्मविश्वास और गर्व से भरे कदमों के साथ काफी के कप थमाए, तो यह क्षण किसी उद्घाटन समारोह से कहीं अधिक गहरा, भावनात्मक और बस्तर के भीतर पनप रहे नए जीवन का प्रतीक बन गया।