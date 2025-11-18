मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कभी बारूद बिछाने वाले हाथों ने सीएम साय को परोसी कॉफी, समर्पित माओवादी चलाएंगे ‘पंडुम कैफे’

    जगदलपुर के पुलिस लाइन प्रांगण में सोमवार को मुख्यमंत्री साय ने पंडूम कैफे का उद्घाटन किया। इस कैफे का संचालन समर्पित माओवादी करेंगे। समर्पित माओवादियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, वन मंत्री केदार कश्यप, शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव को स्वयं काफी परोसी।

    By Animesh Paul
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 08:22:21 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 08:26:18 AM (IST)
    कभी बारूद बिछाने वाले हाथों ने सीएम साय को परोसी कॉफी, समर्पित माओवादी चलाएंगे ‘पंडुम कैफे’
    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वन मंत्री केदार कश्यप, शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव और बस्तर सांसद महेश कश्यप को काफी परोसते आत्मसमर्पित माओवादी।

    HighLights

    1. पंडूम कैफे में सीएम को समर्पित माओवादियों ने परोसी काफी
    2. पूर्व माओवादी ने कहा- यह हमारे लिए यह नया जन्म जैसा है
    3. पंडुम कैफ़े बस्तर के सकारात्मक परिवर्तन का प्रेरक प्रतीक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: पुलिस लाइन का वह शांत-सा प्रांगण सोमवार सुबह एक ऐसे पल का साक्षी बना, जिसे बस्तर ने दशकों तक सिर्फ सपने में देखा था। हाथ वही थे, जो कभी जंगलों की खामोशी में हथियार कस कर चलते थे, आंखें वही थीं, जिन्होंने डर, संशय और क्रूर संघर्ष की अनगिनत रातें देखी थीं। लेकिन आज, उन हाथों में बारूद नहीं… एक गर्म, सधी हुई मुस्कान और एक कप काफी थी।

    जब नारायणपुर की फगनी, सुकमा की पुष्पा ठाकुर और बस्तर की आशमती ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर बढ़ते हुए आत्मविश्वास और गर्व से भरे कदमों के साथ काफी के कप थमाए, तो यह क्षण किसी उद्घाटन समारोह से कहीं अधिक गहरा, भावनात्मक और बस्तर के भीतर पनप रहे नए जीवन का प्रतीक बन गया।


    सरकार की पुनर्वास पहल से शुरू हुआ ‘पंडुम कैफे’ सिर्फ एक कैफे नहीं, बल्कि उनके जीवन में खुली खिड़की है जो वर्षों से छिपकर जंगल के अंधेरे में सांस लेते रहे। अब वही हाथ हिंसा के अध्याय को पीछे छोड़कर सम्मानजनक आजीविका की ओर बढ़ते हुए, कैफ़े प्रबंधन, ग्राहक सेवा और उद्यमिता की नई दुनिया समझ रहे हैं।

    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडुम कैफ़े बस्तर के सकारात्मक परिवर्तन का प्रेरक प्रतीक है। संघर्ष की राह छोड़ चुके ये युवा अब समाज में सेवा और सम्मान के रास्ते बना रहे हैं।

    भावनाएं तब और गहरी हुईं जब एक पूर्व माओवादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बारूद की जगह काफी परोसना… हमारे लिए यह नया जन्म जैसा है। एक अन्य साथी ने स्वर मिलाते कहा, पहले परिवार का भविष्य धुएं में खो जाता था। आज हम मेहनत से घर चला रहे हैं, सपने देख रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Chhattisgarh में सरकारी नौकरी का मौका... चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 सहायक प्राध्यापक पदों पर होगी भर्ती

    जब समर्पित माओवादियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, वन मंत्री केदार कश्यप, शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव को स्वयं काफी परोसी तो कपों से उठती भाप में सिर्फ काफी नहीं, विश्वास, सम्मान और नई शुरुआत की सुगंध थी।

    बस्तर ने आज शांति को करीब से छुआ। ‘पंडुम कैफे’ में परोसा जाने वाला हर प्याला एक प्रतीक है, अतीत पर विजय का, टूटे रास्तों के जुड़ने का और उस भविष्य का जहां हिंसा नहीं, सहयोग और मानवता की भाप उठती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.