Chhattisgarh में सरकारी नौकरी का मौका... चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 सहायक प्राध्यापक पदों पर होगी भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल शिक्षा को नई दिशा देने के लिए 125 सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह भर्ती आधुनिक मेडिकल मानकों को मजबूत करने और विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

10 मेडिकल कॉलेजों के 35 विभागों में भर्तियां राज्य के 10 शासकीय मेडिकल कॉलेजों के 35 विभागों में रिक्त पड़े 125 पदों को भरने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर से 24 दिसंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक लिंक पर किए जा सकेंगे।