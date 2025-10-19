छत्तीसगढ़-बस्तर से जुड़ी रेल लाइन पर हादसा: आंध्रप्रदेश के अरकू सेक्शन में मालगाड़ी इंजन पटरी से उतरा

मेरी खबरें
    By Vinod Singh
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 07:02:00 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 07:19:44 AM (IST)
    बोल्डर से टकराई मालगाड़ी, इंजन पटरी से उतरा

    नईदुनिया,जगदलपुर। किरंदुल-कोट्टावालसा रेललाइन के अरकू सेक्शन (आंध्र प्रदेश) में रविवार तड़के एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन एक बड़े बोल्डर से टकरा गई, जिससे उसका एक इंजन पटरी से उतर गया। घटना त्याडा और चिमडिपल्ली स्टेशन के बीच सुबह करीब चार बजे हुई।

    विशाखापत्तनम जा रही थी

    जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी किरंदुल से लौह अयस्क भरकर विशाखापत्तनम जा रही थी। अरकू सेक्शन में यह मार्ग सिंगल लाइन है, जिसके चलते हादसे के बाद पूरे सेक्शन में रेल आवागमन बंद हो गया। घटनास्थल जगदलपुर से लगभग 240 किलोमीटर दूर है।


    अधिकारियों ने क्या कहा

    मौके पर पहुंचे एक रेल अधिकारी ने बताया कि हादसा अनंतगिरी घाट क्षेत्र में भू-स्खलन के कारण हुआ। पहाड़ी से एक विशाल चट्टान टूटकर पटरी पर गिर गई, जिससे मालगाड़ी टकरा गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना के डेढ़ घंटे पहले ही उसी ट्रैक से किरंदुल-विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस गुजरी थी।

    इंजन को पटरी पर लाने का काम रेलवे की टीम ने शुरू कर दिया है और शाम तक लाइन बहाल होने की संभावना जताई जा रही है।

