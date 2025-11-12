पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एनडीटीवी एमपी-सीजी के पत्रकार और ‘बस्तर जंक्शन’ यूट्यूब चैनल संचालक मुकेश चंद्राकर की हत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने कहा कि मामले की प्रकृति, गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए यह जमानत देने योग्य नहीं है।

अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी की जाए। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आवेदक पक्ष के वकील सुशील दुबे ने कहा कि दिनेश को झूठा फंसाया गया है और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। आरोपी चार जनवरी से जेल में है और ट्रायल में समय लगेगा, इसलिए उसे जमानत दी जाए। राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता अजीत सिंह व पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रीतम सिंह राजपूत ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि साक्ष्य आरोपी के विरुद्ध है।