जगदलपुर में बड़ा हादसा, तालाब में स्कॉर्पियो डूबने से तीन युवकों की मौत, 4 को पुलिस ने बचाया

जगदलपुर: शहर के कालीपुर स्थित तालाब में शनिवार (17 जनवरी) रात बड़ा हादसा हो गया। क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। हादसे में तीन युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि चार अन्य को पुलिस जवानों ने गाड़ी का कांच तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

मृतकों की पहचान मनीष नेवर (41), भावेश नागे (38) और शेखर के रूप में हुई है। मनीष नेवर पेशे से शिक्षक थे और शहर के प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे। तीनों युवक शादीशुदा थे। घटना की खबर फैलते ही जगदलपुर शहर में शोक का माहौल है।