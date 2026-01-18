जगदलपुर में बड़ा हादसा, तालाब में स्कॉर्पियो डूबने से तीन युवकों की मौत, 4 को पुलिस ने बचाया
Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 11:37:29 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 11:42:02 AM (IST)
HighLights
- पानी में डूबने से हुई युवकों की मौत
- कालीपुर स्थित तालाब में डूबी गाड़ी
- साथियों के साथ क्रिकेट खेलने गए थे
जगदलपुर: शहर के कालीपुर स्थित तालाब में शनिवार (17 जनवरी) रात बड़ा हादसा हो गया। क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। हादसे में तीन युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि चार अन्य को पुलिस जवानों ने गाड़ी का कांच तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
मृतकों की पहचान मनीष नेवर (41), भावेश नागे (38) और शेखर के रूप में हुई है। मनीष नेवर पेशे से शिक्षक थे और शहर के प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे। तीनों युवक शादीशुदा थे। घटना की खबर फैलते ही जगदलपुर शहर में शोक का माहौल है।
साथियों के साथ क्रिकेट खेलने गए थे
जानकारी के मुताबिक, सभी युवक चार अन्य साथियों के साथ क्रिकेट खेलने गए थे और रात में कालीपुर से जगदलपुर लौट रहे थे। इसी दौरान वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ा और स्कॉर्पियो सीधे तालाब में जा गिरी। आसपास मौजूद लोगों ने डूबते वाहन को देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी।
चार घायलों को बाहर निकाला
सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के जवानों ने साहस दिखाते हुए वाहन के शीशे तोड़े और चार घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद क्रेन की मदद से वाहन को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक तीन युवकों की मौत हो चुकी थी।
घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है
घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।