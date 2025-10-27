QR Code और वीडियो कॉल से माओवादियों की व्यापक आत्मसमर्पण लहर, पुनर्वास का मार्ग हुआ सुगम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: माओवादियों के पुनर्वास में अगर विश्वास का सेतु है तो डिजिटल तकनीक का क्यूआर कोड उसका आधार स्तंभ बना है। माओवादियों की कहानी अब बंदूक से नहीं, संवाद से लिखी जा रही है। पिछले दस दिनों में पोलित ब्यूरो सदस्य और केंद्रीय क्षेत्रीय ब्यूरो प्रमुख भूपति तथा केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश उर्फ सतीश के नेतृत्व में 271 व रविवार को कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में उत्तर बस्तर डिवीजन के 20 माओवादी आनलाइन माध्यमों से संपर्क के बाद हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौट चुके हैं।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वास नीति को मानवीय और व्यावहारिक बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों से माओवादियों से सुझाव मांगे थे। अब यह बात सामने आ रही है कि 291 माओवादियों की मुख्यधारा में वापसी में सुरक्षा बलों की चौतरफा कार्रवाई के साथ डिजिटल तकनीक से संवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।