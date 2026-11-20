नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। दृढ़ इच्छाशक्ति और सही मार्गदर्शन हो, तो सीमित संसाधनों के बीच भी सफलता की बड़ी इबारत लिखी जा सकती है। बस्तर जिले की ग्राम पंचायत कोड़ेनार की रहने वाली कौशल्या सेठिया ने इसे सच कर दिखाया है। घर के एक छोटे से कमरे से मशरूम उगाने की शुरुआत करने वाली कौशल्या आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, बल्कि उनके उगाए ताजे मशरूम की खुशबू अब तीन जिलों के बाजारों तक पहुंच रही है। उनकी इस कामयाबी ने गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं।

प्रशिक्षण लेकर घर से की शुरुआत कौशल्या के बदलाव का यह सफर वर्ष 2017 में स्व-सहायता समूह से जुड़ने के साथ शुरू हुआ। समूह के जरिए उन्हें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से मशरूम उत्पादन की बारीकियां सीखने का मौका मिला। तकनीक समझने के बाद उन्होंने वर्ष 2024 में अपने घर से ही छोटे स्तर पर उत्पादन शुरू किया। शुरुआती दौर में पूंजी की कमी और बाजार की समझ न होने जैसी चुनौतियां सामने आईं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा।