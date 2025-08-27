Cyber Crime News: Mule Account से 1.62 करोड़ की लेन-देन करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 100 से अधिक संदिग्ध

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर चांपा। ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों में लेन-देन के लिए उपयोग किए जाने वाले खातों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। जिला पुलिस ने 1 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक साइबर धोखाधड़ी अवैध लेन-देन के लिए उपलबद्ध कराए गए फर्जी बैंक अकाउंट (म्यूल अकाउंट) धारकों के खिलाफ कार्रवाई की है। 100 से अधिक संदिग्ध खातों की पहचान की गई। इन संदिग्ध खातों को जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर म्यूल अकाउंट लेयरवन खातों पर कार्रवाई की गई है। विवेचना कर सभी खाता धारकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जांच पर आईसीआईसीआई बैंक चांपा के अकाउंट में करीब 1 करोड़ 62 लाख 67 हजार 142 रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन होना पाया गया है। प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
पुलिस के अनुसार म्यूल अकाउंट के विरूद्ध साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने के लिए योजना तैयार कर साइबर टीम जांजगीर को निर्देशित किया गया था। प्रारम्भिक जांच पर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में संदिग्ध्य पाए गए बैंक खातों को चिन्हांकित कर म्यूल बैंक अकाउंट की जांच की गई। जांच में पीड़ितों की पहचान कर उनसे घटना के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया।
साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक खाता में हुए ट्रांजेक्शन एक ही व्यक्ति के अधिक बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाने और अकाउंट का डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट एवं गूगल सर्च जैसे साइबर अपराध में उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हांकित किया गया।
यह भी पढ़ें- Jagdalpur News: अस्पताल के बाहर धूं-धूं कर जल उठी गर्भवती लेकर आ रही एंबुलेंस, ड्राइवर की सूझबूझ से बची महिला की जान
जिले के साइबर टीम और थाना चांपा से पुलिस अधिकारी व कर्मचारियोें की अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों की पतासाजी करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पंकज खूंटे (25) ग्राम कवली केनापाली थाना डभरा, बलराम यादव उर्फ बल्लू पिता फिरत राम जैजैपुर और हरीश यादव जैजैपुर शामिल हैं।