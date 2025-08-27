Cyber Crime News: Mule Account से 1.62 करोड़ की लेन-देन करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 100 से अधिक संदिग्ध

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर चांपा। ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों में लेन-देन के लिए उपयोग किए जाने वाले खातों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। जिला पुलिस ने 1 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक साइबर धोखाधड़ी अवैध लेन-देन के लिए उपलबद्ध कराए गए फर्जी बैंक अकाउंट (म्यूल अकाउंट) धारकों के खिलाफ कार्रवाई की है। 100 से अधिक संदिग्ध खातों की पहचान की गई। इन संदिग्ध खातों को जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर म्यूल अकाउंट लेयरवन खातों पर कार्रवाई की गई है। विवेचना कर सभी खाता धारकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जांच पर आईसीआईसीआई बैंक चांपा के अकाउंट में करीब 1 करोड़ 62 लाख 67 हजार 142 रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन होना पाया गया है। प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।