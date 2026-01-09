मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 42 लाख की धोखाधड़ी में गए जेल

    CG News: छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा में सारागांव थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसापाली निवासी युवक से लाखों की धोखाधड़ी के मामले में जैजैपुर विधायक ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 08:25:18 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 08:31:22 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 42 लाख की धोखाधड़ी में गए जेल
    छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार

    1. धोखाधड़ी के आरोप में विधायक कांग्रेस गिरफ्तार
    2. 42 लाख की धोखाधड़ी में कांग्रेस MLA गए जेल

    नईदुनिया न्यूज, जांजगीर चांपा।सहकारी केंद्रीय बैंक चांपा एवं बम्हनीडीह शाखा से जुड़ा बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरसवानी निवासी राजकुमार शर्मा की शिकायत पर चांपा पुलिस ने सेवा सहकारी समिति के पूर्व प्रबंधक बालेश्वर साहू एवं वर्तमान विधायक जैजैपुर और समिति के विक्रेता गौतम राठौर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

    चांपा थाना प्रभारी जेपी गुप्ता ने बताया कि जिला सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह में वर्ष 2015 से 2020 के बीच जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू संस्था प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता फरसवानी निवासी राजकुमार शर्मा को 50 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन लेने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने एचडीएफसी बैंक चांपा में राजकुमार शर्मा का खाता खुलवाया और उससे ब्लैंक चेक लेकर लगभग 24 लाख रुपये अपने व पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर लिए।


    इतना ही नहीं, जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने राजकुमार शर्मा, उनकी मां जयंतीन शर्मा और पत्नी नीता शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान लगाकर कुल 42 लाख 78 हजार रुपये की निकासी भी कर ली। इस तरह धोखाधड़ी कर आरोपितों ने अवैध रूप से लाभ अर्जित किया। मामले में थाना चांपा पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

