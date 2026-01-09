छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 42 लाख की धोखाधड़ी में गए जेल

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर चांपा।सहकारी केंद्रीय बैंक चांपा एवं बम्हनीडीह शाखा से जुड़ा बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरसवानी निवासी राजकुमार शर्मा की शिकायत पर चांपा पुलिस ने सेवा सहकारी समिति के पूर्व प्रबंधक बालेश्वर साहू एवं वर्तमान विधायक जैजैपुर और समिति के विक्रेता गौतम राठौर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

चांपा थाना प्रभारी जेपी गुप्ता ने बताया कि जिला सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह में वर्ष 2015 से 2020 के बीच जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू संस्था प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता फरसवानी निवासी राजकुमार शर्मा को 50 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन लेने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने एचडीएफसी बैंक चांपा में राजकुमार शर्मा का खाता खुलवाया और उससे ब्लैंक चेक लेकर लगभग 24 लाख रुपये अपने व पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर लिए।