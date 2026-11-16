WhatsApp पर अनजान शादी का कार्ड ना खोलें, जांजगीर में मोबाइल हैक कर 98 हजार ठगने वाला गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर : शादी का निमंत्रण कार्ड व्हाट्सएप पर भेजकर आनलाइन ठगी करने के मामले में जांजगीर साइबर पुलिस ने केरल से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने एपीके फाइल के जरिए मोबाइल हैक कर पीड़ित के एसबीआई बैंक खाते से 98 हजार रुपये निकाल लिए थे।

पुलिस ने एनसीआरपी पोर्टल से मिले बैंक खाते के सुराग के आधार पर आरोपित तक पहुंच बनाई। पूछताछ में उसने ठगी की रकम अपने खाते में प्राप्त कर बैंक से निकालने और घरेलू खर्च में उपयोग करने की बात स्वीकार की है।