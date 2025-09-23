Durga Utsav CG: कमल पर विराजी 35 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा, 140 फीट ऊंचा भव्य पंडाल बना आकर्षण का केंद्र

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर-चांपा: नैला जांजगीर में दुर्गा पूजा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष म्यांमार बर्मा देश के सुप्रसिद्ध श्वेत मंदिर की प्रतिकृति का 140 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा भव्य पंडाल आकर्षण का केंद्र है। दुर्गा पूजा उत्सव आयोजन का यह 42 वां वर्ष है।

पंडाल में 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित नैला का दुर्गोत्सव इस वर्ष भी जिला और प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में चर्चित हो रहा है। अग्रसेन भवन नैला के सामने विशाल मैदान में विश्व प्रसिद्ध श्वेत मंदिर की प्रतिकृति में भव्य पंडाल बनाया गया है। पंडाल सहित मां दुर्गा प्रतिमा लोगों को आकर्षित कर रही है। समिति के अध्यक्ष राजू पालीवाल ने बताया कि पंडाल के भीतर मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जो हीरे, मोती और रत्नों से अलंकृत है।