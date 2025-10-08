मेरी खबरें
    शिवरीनारायण के बांबे मार्केट में मंगलवार देर रात अचानक भयंकर आग लग गई। आगजनी में मार्केट के 3 दुकान और 2 थेले के सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि, उसे काबू करने के लिए फायर बिग्रेड की 7 गाड़ियां बुलानी पड़ी। आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    By Madan Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 11:02:21 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 11:07:35 AM (IST)
    शिवरीनारायण के बांबे मार्केट में भीषण आग, तीन दुकानें और दो ठेले का सामान जलकर खाक
    दुकानों में लगी भीषण आग

    1. बांबे मार्केट में भीषण आग
    2. आग में दुकानें जलकर खाक
    3. हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा। शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बांबे मार्केट में बीती रात भीषण आगजनी की घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 1:30 से 2:00 बजे के बीच अज्ञात कारणों से “बॉम्बे शू हाउस” में अचानक आग भड़क उठी।

    कुछ ही देर में लपटें इतनी भयावह हो गईं कि उसने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना में तीन बड़ी दुकानें और दो ठेले पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग की चपेट में चित्रा इलेक्ट्रॉनिक्स (खगेंद्र केसरवानी), कलकत्ता होजरी एवं बॉम्बे साड़ी सेल (भागवत प्रसाद थावाइत), बॉम्बे शू हाउस (राजदीप थावाइत), लालू पान ठेला और साइकिल ठेला (संतोष यादव) शामिल हैं।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया और आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के आगे सब प्रयास विफल हो गए।

    आग पर काबू पाने 7 संस्थानों के अग्निशमन दलों को लगाया गया

    सूचना मिलते ही शिवरीनारायण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग पर काबू पाने के लिए जिले के लगभग सात संस्थानों के अग्निशमन दलों को लगाया गया। इनमें छत्तीसगढ़ अग्निशमन सेवा, होमगार्ड जांजगीर टीम, न्यूको सीमेंट पावर प्लांट, केएसके पावर प्लांट, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मड़वा पावर प्लांट के अग्निशमन वाहन शामिल थे। सभी दलों ने संयुक्त रूप से कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया।

    नुकसान के आकलन और आगजनी के कारणों की जा रही जांच

    हालांकि, तब तक करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। पुलिस ने आगजनी की घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। फिलहाल नुकसान के आकलन और कारणों की जांच की जा रही है।

