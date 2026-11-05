शराब में जहर मिलाकर की थी दो लोगों की हत्या, दोषी को दो उम्रकैद की सजा

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर। शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों को पिलाने और उनकी हत्या करने के सनसनीखेज मामले में प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित ग्राम भटली, थाना नवागढ़ निवासी रामगोपाल खूटे (34) को दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों हत्या के मामलों में 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक मामले में छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा।