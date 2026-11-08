जल्दी करोड़पति बनने की भूख, चार साल के बच्चे की हत्या करके एक-एक अंग निकाला; AI से पूछा था तरीका

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र के लोढ़ेनापाठ में चार साल के बच्चे की हत्या कर उसके शरीर से आंखें और अंदरूनी अंग निकालने के आरोप में पुलिस ने बासुदेव उर्फ टेंगनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पांचवीं तक पढ़े आरोपित ने एआई और इंटरनेट मीडिया पर करीब दो साल तक जल्दी अमीर बनने के तरीके पूछे। इसके बाद उसने मानव अंगों का कारोबार कर पैसा कमाने का इरादा किया। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि लोढ़ेनापाठ निवासी रामजीत राम (36) ने शनिवार, 7 नवंबर को अपने चार साल के बेटे जितेंद्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामजीत के अनुसार, 5 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे उसका ममेरा भाई बासुदेव उसके घर आया और उसे शराब पिलाने के लिए बस स्टैंड ले गया।

घर लौटने पर रामजीत को जितेंद्र नहीं मिला। उसने गांव और खेतों में तलाश की, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला। अगली सुबह तलाश के दौरान गांव के एक खेत के गड्ढे में कंबल और गोदरी में लिपटा जितेंद्र का शव मिला।