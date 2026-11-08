IND vs NZ: हेमिल्टन वनडे में शुभमन गिल रचेंगे इतिहास!, कोहली, रोहित और धवन छूट जाएंगे पीछे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड के साथ पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। शुरुआती दो मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है। अब सभी की नजरें मंगलवार को होने वाले तीसरे एकदिवसीय पर टिकी है। इस मैच को जीतकर भारत सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगा।

टी-20 और वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने जिस तरह का खेल दिखाया है उसे देखकर लग भी रहा है कि उसे जीतने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर अतीत और हेमिल्टन के रिकॉर्ड की बात की जाए तो वह डरा रहे हैं।

17 साल का सूखा होगा समाप्त हेमिल्टन के सेडन पार्क में होने वाले इस मुकाबले को जीतने की गिल की सेना हर कोशिश करेगी क्योंकि अगर टीम इंडिया में इसमें कामयाब हो जाती है तो वह 17 साल का सूखा समाप्त कर देगी। बता दें कि, सेडन पार्क में भारतीय टीम ने कुल 8 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 6 में हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच का परिणाम नहीं निकला जबकि एक मैच जीतने में कामयाबी हासिल हुई है, जिसे साल 2009 में महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। यह भी पढ़ें- विराट कोहली ने बताई अपने वनडे करियर की सर्वश्रेष्ट पारी, 50 से कम रनों की इनिंग को बताकर सभी को चौंकाया रोहित, कोहली और धवन नहीं कर पाए कमाल बता दें कि, धोनी ने साल 2009 में जीत हासिल करने के बाद इस मैदान पर कप्तानी की है लेकिन वह दोबारा जीतने में कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन भी इस मैदान पर कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन जीत नहीं सके।