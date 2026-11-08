IND vs NZ: दूसरे मैच में विराट कोहली के ऊपर फैंस ने फेंका बैट, गुस्से से तिलमिलाए 'किंग'; हाथ से किया इशारा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में दूसरा एकदिवसीय मैच खेला गया। इस मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में फैंस विराट कोहली की ओर बैट फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मैच की पहली पारी में टीम इंडिया की फिल्डिंग के दौरान यह वाक्या हुआ, जिस पर किंग कोहली बेहद नाराज दिखे और गुस्से से तिलमिलाकर उन्होंने हाथ से इशारा किया। दरअसल, यह बल्ला फैंस ने ऑटोग्राफ लेने के लिए फेंका था। यह प्लास्टिक का था। इसके बाद कोहली ने बैट उठाकर मैदान से बाहर किया।