CG में शिक्षक ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, विभाग ने किया सस्पेंड, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में वांछित शिक्षक गिरधारी यादव को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 नवंबर को 16 वर्षीय पीड़िता ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी।
छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि वह जुलाई 2024 से आरोपित शिक्षक गिरधारी यादव के आवास पर घरेलू काम करने के साथ ही स्कूल में अध्ययन भी करती थी। पीड़िता का आरोप है कि शिक्षक यादव ने अपने घर में अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ कई बार छेड़छाड़ की और दुष्कर्म किया।
इस शिकायत के आधार पर, कोतवाली पुलिस ने आरोपित शिक्षक के खिलाफ BNS की धारा 74, 75, 64 (2), (m), 65 (1) और पास्को एक्ट की धारा 6, 8 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिसिया कार्रवाई की सूचना मिलते ही आरोपित शिक्षक फरार हो गया था।
आरोपित की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कोतवाली पुलिस की टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी और उसके घर पर भी निगरानी रखी जा रही थी। सोमवार की सुबह जैसे ही आरोपित शिक्षक अपने घर पहुंचा, पुलिस ने उसे तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपित शिक्षक कपड़े और पैसे लेकर शहर से बाहर भागने की योजना बना रहा था।
नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपों से घिरे शिक्षक गिरधारी यादव को सरगुजा के कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि के दौरान शिक्षक को संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में अटैच किया गया है। निलंबन काल में आरोपित शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता बनी रहेगी।
यह भी पढ़ें- CG में साइबर ठगी का बड़ा मामला, सीबीआई अधिकारी बनकर NRI महिला से 80 लाख की ठगी