CG में शिक्षक ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, विभाग ने किया सस्पेंड, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में वांछित शिक्षक गिरधारी यादव को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 नवंबर को 16 वर्षीय पीड़िता ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी।

छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि वह जुलाई 2024 से आरोपित शिक्षक गिरधारी यादव के आवास पर घरेलू काम करने के साथ ही स्कूल में अध्ययन भी करती थी। पीड़िता का आरोप है कि शिक्षक यादव ने अपने घर में अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ कई बार छेड़छाड़ की और दुष्कर्म किया।