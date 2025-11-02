मेरी खबरें
    पुलिस ने सुलझाई जंगल में मिले अधजले शव की गुत्थी, दोस्तों ने कमीशन के पैसों को लेकर की थी हत्या

    जशपुर के पुरनानगर के जंगल में मिले अधजले शवों के मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मृतक के दोस्तों ने कमीशन के पैसे को लेकर हुए विवाद में उसकी हत्या कर दी थी। शव की पहचान छिपाने के लिए उसे गड्ढे में डालकर पेट्रोल से जला दिया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    By RAVINDRA KUMAR THAWAIT
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 02:15:26 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 02:21:56 PM (IST)
    दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी गिफ्तार

    HighLights

    1. कमीशन को लेकर विवाद में दोस्त की हत्या
    2. जंगल में शव को गड्ढ़े में डालकर जलाया
    3. पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरनानगर तुरीटोंगरी के जंगल में मिले अधजले शवके मामले का पुलिस ने राजफाश कर लिया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक आरोपी नाबालिग है।

    मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस को 18 अक्टूबर के दिन जंगल से अध जला शव मिला था। इस शव की पहचान के लिए कोतवाली पुलिस ने गुमइंसान के मामलों को खंगालने के साथ ही शहर और आसपास के ग्रामीण अंचल मे मुखबिरों को सक्रिय किया। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शहर के नजदीकी गांव सिटोंगा से एक युवक सीमित खाखा (28 वर्ष) लापता है।


    वह गांव के अपने दोस्तों के साथ रोजगार की तलाश मे झारखंड गया था। उसके दोस्त वापस आ गए हैं, लेकिन सीमित अभी तक घर नहीं पहुंचा है। सूचना पर पुलिस पुलिस ने सीमित के स्वजनों को अधजले शव की पहचान के लिए बुलाया। पहचान सुनिश्चित होने पर कोतवाली पुलिस सीमित के दोस्त आरोपी रामजीत (25 वर्ष), वीरेंद्र राम (24 वर्ष) और एक नाबालिग को पूछताछ के लिए कोतवाली ले आई, जहां पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबुल किया है।

    पुलिस के अनुसार सीमित अपने आरोपी दोस्तों के साथ बोरिंग मशीन में काम करने के लिए झारखंड के हजारीबाग गए था। यहां गांव से बोरिंग मशीन के मालिक को मजदूर सप्लाई करने के एवज में मोटा कमीशन मिला था। कमीशन की राशि लेकर चारों दोस्त 17 अक्टूबर को वापस जशपुर लौटे। यहां बांकी टोली के मुक्तिधाम में रात साढ़े 7 बजे बैठ कर कमीशन की राशि का बटवारा किया।

    पेट्रोल डालकर शव जलाने की कोशिश

    राशि के बंटवारे के दौरान दोस्तों का सीमित के साथ विवाद हुआ। विवाद बढ़ा तो आरोपी वीरेंद्र राम ने बैग में रखे हुए लोहे के रॉड से और रामजीत राम ने चाकू से हमला कर समिति की हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को तुरी टोंगरी के जंगल एक एक गड्ढे में डाल कर छिपा दिया। घटना के अगले दिन आरोपी मृतक की पहचान मिटाने के लिए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। लेकिन लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई और मामला उजागर हो गया।

    कोतवाली पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103 (1), 238 (क) और 61 (2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी रामजीत राम, वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और 17 वर्षीय नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

    पुलिस ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन

    आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के बाद जशपुर पुलिस की टीम ने आरोपितों के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक पुतले के साथ आरोपियों से हत्या से लेकर शव को जलाने तक के सारे घटना क्रम को दोहराते हुए इसकी वीडियोग्राफी तैयार कराई है।

    पुरना नगर के तुरी टोंगरी मे मिले अध जले शव के अंधे कत्ल के मामले को सुलझाते हुए एक अपचारी बालक सहित सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले मे दो आरोपी फरार हैं। इन्हे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    -शशिमोहन सिंह, एसएसपी, जशपुर

