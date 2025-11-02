पुलिस ने सुलझाई जंगल में मिले अधजले शव की गुत्थी, दोस्तों ने कमीशन के पैसों को लेकर की थी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरनानगर तुरीटोंगरी के जंगल में मिले अधजले शवके मामले का पुलिस ने राजफाश कर लिया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक आरोपी नाबालिग है।

मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस को 18 अक्टूबर के दिन जंगल से अध जला शव मिला था। इस शव की पहचान के लिए कोतवाली पुलिस ने गुमइंसान के मामलों को खंगालने के साथ ही शहर और आसपास के ग्रामीण अंचल मे मुखबिरों को सक्रिय किया। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शहर के नजदीकी गांव सिटोंगा से एक युवक सीमित खाखा (28 वर्ष) लापता है।

वह गांव के अपने दोस्तों के साथ रोजगार की तलाश मे झारखंड गया था। उसके दोस्त वापस आ गए हैं, लेकिन सीमित अभी तक घर नहीं पहुंचा है। सूचना पर पुलिस पुलिस ने सीमित के स्वजनों को अधजले शव की पहचान के लिए बुलाया। पहचान सुनिश्चित होने पर कोतवाली पुलिस सीमित के दोस्त आरोपी रामजीत (25 वर्ष), वीरेंद्र राम (24 वर्ष) और एक नाबालिग को पूछताछ के लिए कोतवाली ले आई, जहां पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबुल किया है। पुलिस के अनुसार सीमित अपने आरोपी दोस्तों के साथ बोरिंग मशीन में काम करने के लिए झारखंड के हजारीबाग गए था। यहां गांव से बोरिंग मशीन के मालिक को मजदूर सप्लाई करने के एवज में मोटा कमीशन मिला था। कमीशन की राशि लेकर चारों दोस्त 17 अक्टूबर को वापस जशपुर लौटे। यहां बांकी टोली के मुक्तिधाम में रात साढ़े 7 बजे बैठ कर कमीशन की राशि का बटवारा किया।