परिवार की नाराजगी से अलग हुए प्रेमी ने Ex-Girlfriend की मां का हथौड़े से सिर फोड़ा, गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रेम प्रसंगों को लेकर अपराधों के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जहां प्रेमी-प्रमिकाएं आपराधिक कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र से मामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की मां पर जानलेवा हमला कर दिया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है।

जानकारी के अनुसार, डीडी नगर थाना क्षेत्र में प्रेमी ने प्रेमिका की मां पर हथौड़ी से जान लेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी दीपक अग्रवाल पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। गौरा चौक यादवपारा निवासी आरती विश्वकर्मा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड दीपक अग्रवाल ने उनकी मां पर जानलेवा हमला किया।