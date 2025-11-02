परिवार की नाराजगी से अलग हुए प्रेमी ने Ex-Girlfriend की मां का हथौड़े से सिर फोड़ा, गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रेम प्रसंगों को लेकर अपराधों के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जहां प्रेमी-प्रमिकाएं आपराधिक कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र से मामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की मां पर जानलेवा हमला कर दिया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है।
जानकारी के अनुसार, डीडी नगर थाना क्षेत्र में प्रेमी ने प्रेमिका की मां पर हथौड़ी से जान लेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी दीपक अग्रवाल पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। गौरा चौक यादवपारा निवासी आरती विश्वकर्मा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड दीपक अग्रवाल ने उनकी मां पर जानलेवा हमला किया।
आरती ने बताया कि वर्ष 2019 में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से देवेंद्र नगर सेक्टर-2 निवासी दीपक अग्रवाल से जान-पहचान हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने, लेकिन परिवार की नाराजगी के कारण वह अलग रहने लगीं। समय के साथ दीपक अग्रवाल का व्यवहार आक्रामक होता गया। झगड़ों के चलते आरती ने अक्टूबर 2025 में उससे रिश्ता तोड़ दिया और अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया।
युवती के अनुसार, दीपक उनकी मां रामेश्वरी विश्वकर्मा को फोन कर परेशान करने लगा। इसी क्रम में 30 अक्टूबर की सुबह करीब 9:20 बजे की है। रामेश्वरी विश्वकर्मा जब काम पर जाने के लिए सतनामीपारा रायपुरा स्थित जैतखाम के पास पहुंचीं, तभी दीपक अग्रवाल अपने साथी के साथ स्कूटी से आया और पीछे से हमला कर दिया।
उसने गाली-गलौज करते हुए लोहे की हथौड़ी से उनके सिर और हाथ पर वार किया। घायल रामेश्वरी वहीं गिर पड़ी। सूचना पर आरती और उसकी बहन दीप्ति मौके पर पहुंची और मां को एम्स रायपुर में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।