कांकेर के अंतागढ़ में केशकल डिवीजन के 21 माओवादियों ने किया सरेंडर, हथियार छोड़कर शांति की राह पर लौटे

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर: जिले के अंतागढ़ विकासखंड क्षेत्र के ताड़ोकी थाना से दक्षिण–पश्चिम 08 किलोमीटर ग्राम बर्रेबेड़ा में रविवार को “पूना मारगेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन” पहल के तहत सुरक्षाबल के जवानों को एक और सफलता मिली है। यहां 21 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला माओवादी और 08 पुरुष माओवादी शामिल हैं, जिन्होंने सशस्त्र और हिंसक विचारधारा से खुद को अलग कर शांति का रास्ता चुना है। राज्य के उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। अभी हाल ही में 210 माओवादियों ने सामूहिक आत्मसमर्पण किया था।