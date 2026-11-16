छत्तीसगढ़ के 210 सुदूर गांवों की बदली तस्वीर, पुलों ने मुख्यधारा से जोड़ा; अब 92 करोड़ से बनेंगे 10 पुल

नईदुनिया न्यूज, कांकेर। कभी बरसात के दिनों में टापू बनकर मुख्यधारा से कट जाने वाले जिले के सुदूर गांवों की तस्वीर अब बदल रही है। कंक्रीट के नए पुलों ने न केवल उफनती नदियों और दुर्गम रास्तों की बाधा को हमेशा के लिए खत्म किया है, बल्कि लाखों ग्रामीणों के लिए शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, व्यापार और सुरक्षा के नए द्वार खोल दिए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री अरूण साव के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के सेतु संभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में 174 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 24 उच्चस्तरीय पुलों ने इस आकांक्षी जिले के अंचलों को बारहमासी संपर्क और तरक्की की नई रफ्तार दी है।