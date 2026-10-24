कांकेर में मतांतरण और बंधक बनाकर महिला से यौन शोषण का आरोप, मां को न्याय दिलाने के लिए नाबालिग बेटे ने लगाई गुहार

नईदुनिया न्यूज, कांकेर। जिले के मुसुरपुट्टा गांव से मतांतरण और महिला शोषण का मामला सामने आया है। ग्राम मुसुरपुट्टा तहसील सरोना निवासी 15 वर्षीय किशोर ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत देकर अपनी माता को प्रलोभन देकर मत परिवर्तन करने, धमकाने और कथित रूप से शारीरिक व यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है।

शिकायत के अनुसार, किशोर के पिता स्वर्गीय राजकुमार साहू की मृत्यु वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना में हो गई थी। पिता की मौत के बाद से उसकी माता की तबीयत लगातार खराब रहने लगी और वह मानसिक रूप से आहत रहने लगी। इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए पड़ोस में रहने वाली मतांतरित महिला अम्बिका साहू ने उसकी माता का परिचय पास्टर दिलीप चक्रधारी से कराया।

आरोप है कि पास्टर दिलीप ने माता से कहा कि उसके भगवान उसके पति को नहीं बचा पाए, अगर उसे अपनी बीमारी ठीक करानी है तो उसे ईसाई धर्म स्वीकार करना होगा। प्रभु यीशु के माध्यम से बीमारी ठीक होने और घर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया और देवी-देवताओं की पूजा और प्रसाद छोड़ने को कहा गया। इसी प्रलोभन में माता को मतांतरित कर अपने घर में रख लिया गया। किशोर को भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया, लेकिन अपनी पारंपरिक आस्था के कारण वह अपनी दादी के पास रहने चला गया। किशोर का आरोप है कि वह समय-समय पर माता को घर वापस आने के लिए कहता था, लेकिन माता बताती थी कि पास्टर उसे घर न जाने के लिए दबाव डालता है, बर्बाद और बदनाम करने की धमकी देता है और बेटे को नुकसान पहुंचाने की बात कहकर डराता है। माता ने अपने साथ बार-बार गलत काम होने की बात भी बेटे को बताई थी।