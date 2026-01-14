ओडिशा से पखांजूर मेला जा रहे यात्रियों पर टूटा कहर, नाले में गिरी तेज रफ्तार गाड़ी, दो की मौत, 16 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। शहर से सटे ग्राम कुलगांव में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे सड़क हादसा हो गया। 18 यात्रियों से भरा तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर नाले में जा गिरा। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बोरगांव, केशकाल निवासी ओमप्रकाश कार्ला और भामा कुंदई, जिला नवरंगपुर (ओडिशा) निवासी मिताली मजूमदार (पति निर्मल मजूमदार) के रूप में हुई है।
ओमप्रकाश स्वयं वाहन चालक और मालिक है। वहीं हादसे में 16 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। सभी घायलों को कोमलदेव मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं तीन की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है।
बताया जा रहा है कि वाहन में सवार यात्री ओडिशा के नवरंगपुर जिले से पखांजूर मेला घूमने के लिए जा रहे थे। इस दौरान कुलगांव में हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाहन की रफ्तार काफी तेज थी और मोड़ पर नियंत्रण खोते ही वह सीधे सड़क से नीचे नाले में जा गिरा। इसके बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
हादसे की खबर मिलते ही समाजसेवी संस्था के प्रमुख अजय पप्पू मोटवानी अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। बता दें कि जिलेभर में अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें शिविर लगाकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ पालन करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाई गई थी, जिससे संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों के अनुसार क्रूजर वाहन में चालक को मिलाकर 12 से 15 लोगों की बैठक क्षमता होती है, लेकिन इसमें 18 लोग सवार थे। हालांकि पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को ही हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। फिलहाल, पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें स्वजन को सौंप दिया है। वहीं, अस्पताल में भर्ती घायलों के उपचार पर प्रशासन द्वारा नजर रखी जा रही है।
16 घायलों में तीन की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। हादसे का प्राथमिक कारण तेज रफ्तार और ओवरलोड को माना जा रहा है। हालांकि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वाहन नियमित गति से ही चलाएं- दीपक साव, यातायात प्रभारी।