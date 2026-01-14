ओडिशा से पखांजूर मेला जा रहे यात्रियों पर टूटा कहर, नाले में गिरी तेज रफ्तार गाड़ी, दो की मौत, 16 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कांकेर। शहर से सटे ग्राम कुलगांव में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे सड़क हादसा हो गया। 18 यात्रियों से भरा तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर नाले में जा गिरा। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बोरगांव, केशकाल निवासी ओमप्रकाश कार्ला और भामा कुंदई, जिला नवरंगपुर (ओडिशा) निवासी मिताली मजूमदार (पति निर्मल मजूमदार) के रूप में हुई है।

ओमप्रकाश स्वयं वाहन चालक और मालिक है। वहीं हादसे में 16 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। सभी घायलों को कोमलदेव मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं तीन की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है।