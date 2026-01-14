मेरी खबरें
    तातापानी महोत्सव की खुशी मातम में बदली, 30 फीट नीचे खाई में गिरी कार, जिंदा जले दो लोग

    CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में बलरामपुर जा रही एक कार के अनियंत्रित होकर 30 फीट नीचे खाई में गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की जनकर मौत हो गई। खाई म ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 07:40:11 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 07:40:11 PM (IST)
    तातापानी महोत्सव की खुशी मातम में बदली, 30 फीट नीचे खाई में गिरी कार, जिंदा जले दो लोग
    30 फीट नीचे खाई में गिरी कार, जिंदा जले दो लोग

    1. अंधे मोड़ पर 30 फीट नीचे गिरी कार
    2. आग लगने से दो लोग जिंदा जल गए
    3. तेज रफ्तार की वजह से हुई घटना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। बलरामपुर जा रही एक कार के अनियंत्रित होकर 30 फीट नीचे खाई में गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की जलकर मौत हो गई। खाई में गिरने से कार में आग लग गई और दरवाजा लॉक होने से कार सवार बाहर नहीं निकल सके।

    घटना के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी, अंधे मोड़ में गाड़ी नियंत्रित नहीं हो सकी और यह घटना हो गई। तत्काल घटना की जानकारी नहीं मिल पाई और कार में सवार दोनों जिंदा जल गए। कार सवार बलरामपुर जिला मुख्यालय में आयोजित तातापानी महोत्सव में टेंट के काम से जा रहे थे।


    घटना कोरबा जिले के अंतिम छोर स्थित बांगो थाना की मोरगा पुलिस चौकी अंतर्गत घटना हुई। बताया जा रहा है कि बलरामपुर जिला मुख्यालय में आयोजित तातापानी महोत्सव में टेंट के काम से बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र के देवरीखुर्द निवासी गोपाल चंद्र डे (42) तथा अरुण सेन (36) कार क्रमांक सीजी 10 बीएफ 1673 में जा रहे थे। बुधवार की सुबह चार बजे कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में कार ग्राम मदनपुर के पास चालक से अंधेरे में मार्ग नहीं दिखा और अनियंत्रित हो मो़ड़ पर कार नीचे जा गिरी।

    धीरे से आग की लपटों में घिर गई कार

    घटना इतनी जबरदस्त थी कि नीचे गिरते ही तेज धमाका के साथ कार में आग लग गई। थोड़े ही देर में पूरी कार आग की लपटों में घिर गई और धूं-धूं कर जलने लगी। राहगीरों की सूचना पर बांगो एवं मोरगा पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। कार लॉक होने की वजह से सवार गोपाल एवं अरुण बाहर नहीं निकल सके और उनकी मौत हो गई।

    दोनों शवों को अस्पताल भेजा गया

    घटना के बाद पुलिस ने दोनों शव को कार से बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा। साथ ही बिलासपुर स्थित स्वजन को घटना की जानकारी दी। मोरगा पुलिस ने मर्ग कायम कर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि झपकी आ जाने की वजह से यह घटना हुई हो।

