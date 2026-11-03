कवर्धा में धर्मांतरण के खिलाफ लामबंद हुए 18 गांवों के ग्रामीण, कलेक्ट्रेट पहुंचकर की निष्पक्ष जांच की मांग

नईदुनिया न्यूज, कवर्धा। तीन महीने तक गांवों में बैठकें हुईं, समाज के लोगों ने आपस में संवाद किया और परिवारों को समझाने की कोशिशें कीं। लेकिन अब मामला गांवों की चौपाल से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंच गया है। पंडरिया विकासखंड के कुई-कुकदूर वनांचल क्षेत्र के 18 गांवों के ग्रामीण मंगलवार को एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उनके हाथों में शिकायतों का ज्ञापन था और मांग थी कि वनांचल में मतांतरण की गतिविधियों की निष्पक्ष जांच हो। ग्रामीणों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर साफ कर दिया कि अब वे इस मुद्दे पर प्रशासनिक कार्रवाई चाहते हैं।

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल ग्रामीणों ने बैगा और आदिवासी समाज की पारंपरिक पहचान को लेकर उठाया है। उनका आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षित और भोले-भाले परिवारों को बहला-फुसलाकर तथा प्रलोभन देकर उनके मूल धर्म और परंपराओं से दूर किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस गतिविधि में बाहरी मिशनरियों के साथ कुछ स्थानीय मतांतरित लोगों की भूमिका होने की बात भी कही है।