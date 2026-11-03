रायपुर में सूने मकान से 7.50 लाख की चोरी, कारा डैम में जान गंवाने वाले बेटे का मिला 4 लाख मुआवजा भी ले गए चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: जिस बेटे को खोने के बाद परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में चार लाख रुपये मिले थे, उस रकम को भी चोर नहीं छोड़ सके। राजधानी के रावांभाठा स्थित बंजारी नगर के शुक्रवारी बाजार में सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और सोने-चांदी के जेवरात समेत करीब 7.50 लाख रुपये का माल पार कर दिया। चोरी गई नकदी में डैम में डूबकर जान गंवाने वाले बेटे की मौत के बाद मिली चार लाख रुपये की सहायता राशि भी शामिल थी। परिवार नवरात्रि पर अपने गांव गया था। 14 दिन बाद लौटने पर चोरी का पता चला।

ये है पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र के शुक्रवारी बाजार बंजारी नगर निवासी हुब्ब लाल गुप्ता का मकान है। मकान के नीचे ही उनकी केशरवानी इलेक्ट्रानिक नाम से दुकान संचालित होती है। यहां वे आलमारी, कूलर सहित इलेक्ट्रानिक सामान बेचने का कारोबार करते हैं। 19 अक्टूबर को दोपहर करीब दो बजे वे परिवार के साथ मकान में ताला लगाकर अपने मूल गांव खटखरी, थाना शाहपुर, जिला मऊगंज (मध्य प्रदेश) चले गए थे।