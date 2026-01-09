कबीरधाम में 7 करोड़ का धान 'डकार' गए चूहे और दीमक? 26 हजार क्विंटल की शॉर्टेज ने उड़ाए होश

नईदुनिया न्यूज, कवर्धा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान के भंडारण को लेकर कबीरधाम जिले में गंभीर मामला सामने आया है। विपणन विभाग के आंतरिक मिलान में खुलासा हुआ है कि जिले के संग्रहण केंद्रों से करीब 26 हजार क्विंटल धान की शॉर्टेज पाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

हैरानी की बात यह है कि इस भारी कमी के लिए जिम्मेदार अफसरों की ओर से चूहा, दीमक, कीट-पतंग और मौसम के प्रभाव को कारण बताया जा रहा है, जबकि प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं और संभावित हेराफेरी के संकेत भी सामने आए हैं।

उठाव के बाद खुली शॉर्टेज की तस्वीर मामला खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 से जुड़ा है। इस अवधि में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को जिले के संग्रहण केंद्रों में रखा गया था। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार बाजार चारभाठा और बघर्रा संग्रहण केंद्रों में कुल 7 लाख 99 हजार क्विंटल धान का भंडारण किया गया। जब मिलर्स द्वारा धान का उठाव पूरा होने के बाद दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया गया, तो इन दोनों केंद्रों से 26 हजार क्विंटल धान की कमी सामने आई, जिसने पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। बाजार चारभाठा में सबसे बड़ी गड़बड़ी जांच में सबसे गंभीर स्थिति बाजार चारभाठा संग्रहण केंद्र में सामने आई, जहां से करीब 22 हजार क्विंटल धान गायब पाया गया। इतनी बड़ी मात्रा को सामान्य भंडारण नुकसान मानना कठिन माना जा रहा है। इसी केंद्र को लेकर उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें केंद्र प्रभारी और उपार्जन से जुड़े जिम्मेदारों पर मिलकर सुनियोजित गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं।