नईदुनिया न्यूज, कोंडागांव। जिले के गोलावंड गांव में गुरुवार को कॉलेज की दोस्ती का रिश्ता एक हिंसक वारदात में बदल गया। यहां एक युवक ने परिचित युवती पर धारदार औजार से जानलेवा हमला करने के बाद दुपट्टे से फंदे पर लटकाने की कोशिश की। लहूलुहान युवती किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर परिजनों को बुलाने भागी। कुछ देर बाद जब वह परिजनों के साथ वापस लौटी, तो युवक घर के दूसरे कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। गंभीर रूप से घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।