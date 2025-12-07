कोरबा में वन विभाग का स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, रेंजर एवं चालक घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। वन विभाग के पसान रेंजर का स्कॉर्पियो वाहन एक पेड़ से जा टकराया। घटना में रेंजर एवं चालक गंभीर रुप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पसान थाना क्षेत्र में हुई। बताया जा रहा है कि वन विभाग के पसान रेंजर मनीष सिंह और उनके चालक पिपरिया क्षेत्र में हाथी आने की सूचना पर मौके पर गए थे।
उन्होंने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने और उनके साथ छेड़छाड़ न करने की सलाह दी थी। हाथी मित्र दल ने हाथियों पर नजर रखी और उन्हें जंगल की ओर खदेड़ने के बाद रेंजर और चालक कार्यालय लौट रहे थे। तभी वापसी के दौरान ही उनका वाहन बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया। टक्कर में स्कार्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे में रेंजर मनीष के सीने और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि चालक को भी चोटें लगी हैं। जानकारी मिलने पर केंदई रेंजर अभिषेक दुबे टीम के साथ पहुंचे और राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेंजर को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया है।
