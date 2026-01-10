कोरबा में शर्मसार हुई खाकी : युवती से गैंगरेप में डायल 112 का ड्राइवर भी शामिल, 2 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि ,कोरबा। एसईसीएल के एक मकान में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस की इमरजेंसी सेवा डायल 112 के चालक की भी संलिप्तता पाई गई है, जिसने दोस्तों के साथ मिलकर आठ जनवरी की रात बाकी मोगरा थाना क्षेत्र की एक युवती को अपना शिकार बनाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

पुलिस ने क्या कहा पुलिस के अनुसार दुष्कर्म की घटना में कुल पांच लोग शामिल थे। इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन अभी फरार हैं। आनन-फानन में पीड़िता को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। वहीं सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।