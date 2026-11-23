नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: घंटाघर ओपन थिएटर में आयोजित हिंदुत्व रक्षक सम्मान समारोह में ईसाई धर्म अपना चुके करीब 100 परिवारों के 500 मतांतरित सदस्यों की पुनः हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद महाराज और अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव सहित बड़ी संख्या में धर्मसेना के सदस्य उपस्थित रहे। हिंदू धर्म में लौटने वाले सदस्यों का पांव पखारकर स्वागत किया गया।

बीमारी ठीक होने का झांसा देकर कराया गया था मतांतरण

धर्मसेना के कोरबा जिला अध्यक्ष संकेत शर्मा ने बताया कि घर वापसी करने वाले परिवारों में सक्ती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी और कोरबा के बरपाली, तुमान,पसान सहित वनांचल क्षेत्रों के आदिवासी व अन्य वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मतांतरित परिवारों को अब एहसास हुआ है कि प्रलोभन देकर उन्हें अपने मूल धर्म से दूर किया गया था। अधिकांश लोगों को चंगाई सभा में शामिल कर बीमारी ठीक होने का झांसा देकर मतांतरित कराया गया था। ऐसे परिवारों ने अपनी धार्मिक परंपराओं में लौटने का निर्णय लिया है।

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'जब तक सभी की घर वापसी नहीं, अभियान जारी रहेगा'

वहीं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने अपने पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के घर वापसी अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि मतांतरण के विरुद्ध और घर वापसी के लिए उनका अभियान निरंतर जारी रहेगा। जब तक प्रत्येक परिवार को घर वापसी अभियान से नहीं जोड़ा जाता, तब तक वह इस दिशा में काम करते रहेंगे। समारोह में घर वापसी अभियान को आगे बढ़ाने और समाज को धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से संगठित करने पर जोर दिया गया।

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