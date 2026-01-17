मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही थी प्रेमिका, शादीशुदा प्रेमी ने गर्दन काटकर की हत्या, पुलिस ने चंद घंटों में दबोचा

    Korba Crime: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेम संबंधों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी पूर्व प्रेमिका की धारदार हथियार (च ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 10:13:30 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 10:13:30 PM (IST)
    शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही थी प्रेमिका, शादीशुदा प्रेमी ने गर्दन काटकर की हत्या, पुलिस ने चंद घंटों में दबोचा
    शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही थी प्रेमिका।

    HighLights

    1. पिछा छुड़ाने के लिए किया कत्ल
    2. दीपका में युवती की नृशंस हत्या
    3. विवाद के बाद उतारा मौत के घाट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेम संबंधों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी पूर्व प्रेमिका की धारदार हथियार (चापड़) से गला रेतकर जघन्य हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डॉग स्क्वाड की मदद से महज कुछ ही घंटों के भीतर इस 'अंधे कत्ल' की गुत्थी सुलझा ली और आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    घर में मिली थी रक्तरंजित लाश

    घटना शुक्रवार शाम की है, जब नागिनझोरखी निवासी 25 वर्षीय नम्रता साहू (रानू) की उसके घर में खून से लथपथ लाश बरामद हुई। मृतका के माता-पिता जब घर लौटे, तब उन्हें इस हृदयविदारक घटना की जानकारी हुई। मौके पर पहुँचे सीएसपी विमल पाठक और थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने स्थिति का मुआयना किया। नम्रता के सिर और गर्दन पर गहरे जख्म थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या अत्यंत क्रूरता के साथ की गई है।


    शादी के बाद भी दबाव बना रही थी प्रेमिका

    पुलिस जांच में पता चला कि ग्राम बांधाखार निवासी 25 वर्षीय राहुल जोगी, जो पेशे से ट्रेलर चालक है, का नम्रता के साथ विवाह से पूर्व प्रेम संबंध था। राहुल की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी के साथ सिरकी में किराए के मकान में रह रहा था। राहुल इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन नम्रता उसे लगातार फोन कर मिलने के लिए बुलाती थी और प्रेम संबंध जारी रखने का दबाव बना रही थी।

    naidunia_image

    विवाद के बाद चापड़ से किया ताबड़तोड़ वार

    16 जनवरी की शाम नम्रता ने फोन कर राहुल को अपने घर बुलाया। राहुल वहाँ पहुँचा और उसने नम्रता को बार-बार फोन न करने की हिदायत दी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि राहुल ने अपना आपा खो दिया और घर में ही रखे चापड़ से नम्रता की गर्दन और सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वार इतना घातक था कि नम्रता का सिर कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    अपराध छिपाने की साजिश

    हत्या को अंजाम देने के बाद राहुल ने बड़ी चालाकी से घर के मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद किया और पिछले दरवाजे से भाग निकला। वह सीधा अपने ट्रेलर पर पहुँचा और वहां जाकर चुपचाप सो गया, ताकि किसी को शक न हो। हालांकि, पुलिस ने जब डॉग स्क्वाड के खोजी कुत्ते 'बाघा' की मदद ली, तो बाघा घटनास्थल से गंध लेते हुए सीधे उस ट्रेलर तक पहुँच गया जहाँ राहुल छिपा हुआ था।

    यह भी पढ़ें- 'नया खेल' के बहाने घर में मासूम बच्ची से दरिंदगी... आरोपी को पॉक्सो एक्ट में 5 साल की जेल और जुर्माना

    आरोपी ने कबूला जुर्म

    पुलिस हिरासत में शुरुआत में राहुल ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दीपका थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी युवती के लगातार बढ़ते दबाव और पीछा न छोड़ने की जिद से तंग आ चुका था, जिसके कारण उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.