शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही थी प्रेमिका, शादीशुदा प्रेमी ने गर्दन काटकर की हत्या, पुलिस ने चंद घंटों में दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेम संबंधों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी पूर्व प्रेमिका की धारदार हथियार (चापड़) से गला रेतकर जघन्य हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डॉग स्क्वाड की मदद से महज कुछ ही घंटों के भीतर इस 'अंधे कत्ल' की गुत्थी सुलझा ली और आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घर में मिली थी रक्तरंजित लाश घटना शुक्रवार शाम की है, जब नागिनझोरखी निवासी 25 वर्षीय नम्रता साहू (रानू) की उसके घर में खून से लथपथ लाश बरामद हुई। मृतका के माता-पिता जब घर लौटे, तब उन्हें इस हृदयविदारक घटना की जानकारी हुई। मौके पर पहुँचे सीएसपी विमल पाठक और थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने स्थिति का मुआयना किया। नम्रता के सिर और गर्दन पर गहरे जख्म थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या अत्यंत क्रूरता के साथ की गई है।

शादी के बाद भी दबाव बना रही थी प्रेमिका पुलिस जांच में पता चला कि ग्राम बांधाखार निवासी 25 वर्षीय राहुल जोगी, जो पेशे से ट्रेलर चालक है, का नम्रता के साथ विवाह से पूर्व प्रेम संबंध था। राहुल की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी के साथ सिरकी में किराए के मकान में रह रहा था। राहुल इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन नम्रता उसे लगातार फोन कर मिलने के लिए बुलाती थी और प्रेम संबंध जारी रखने का दबाव बना रही थी। विवाद के बाद चापड़ से किया ताबड़तोड़ वार 16 जनवरी की शाम नम्रता ने फोन कर राहुल को अपने घर बुलाया। राहुल वहाँ पहुँचा और उसने नम्रता को बार-बार फोन न करने की हिदायत दी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि राहुल ने अपना आपा खो दिया और घर में ही रखे चापड़ से नम्रता की गर्दन और सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वार इतना घातक था कि नम्रता का सिर कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।