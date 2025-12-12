गले में रस्सी कसने से होगी 'धन वर्षा'! कोरबा में अंधविश्वास ने ली तीन जानें, पुलिस के बयान पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। अंधविश्वास के चक्कर में जिस ढंग से तीन लोगों की जान गई, उससे हर कोई स्तब्ध है। बैगा ने दावा किया था कि गले में रस्सी जितनी कसती जाएगी, उतनी ही धन की वर्षा होगी। धन की वर्षा तो नहीं हुई, पर तीन परिवारों की खुशियां बिखर गईं। एक साथ हुई तीन मौतों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद बिलासपुर रेंज के आइजी संजीव शुक्ला मौके पर पहुंचे। कई सवाल अब भी खड़े हैं, जिनके जवाब का इंतजार है।

बुधवार रात करीब 12 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब शहर के बड़े स्क्रैप व्यापारी अशरफ मेमन समेत तीन लोगों के शव कोसाबाड़ी के एनकेएच अस्पताल पहुंचे। दोपहर में अशरफ अपने दो पुत्रों और नागपुर से आए बहन के बेटे के साथ निकला था। उस समय घर वालों को यह जानकारी नहीं थी कि तंत्र-मंत्र की तैयारी चल रही है।

उरगा के कुदरीपारा स्थित अशरफ के स्क्रैप यार्ड में तंत्र-मंत्र की सामग्री का इंतजाम किया गया। दूध व्यवसायी सुरेश साहू को बैगा ने अपने झांसे में लिया। उसने अपनी कमाई के पांच लाख रुपये निकालकर यार्ड में पहुंचाया। साथी भागवत महंत को रुपये कार में रखने के लिए दिए, जिसे उसने कार की डिक्की में रख दिया। कार यार्ड के बाहर खड़ी थी। तंत्र-मंत्र के दौरान अशरफ, सुरेश और बैगा के साथ आए बलौद निवासी नितीश कुमार की मौत हो गई। सवाल उठता है कि यदि रुपये को 50 गुना करने के लिए साधना की जा रही थी, तो पांच लाख रुपये स्थान पर क्यों नहीं मंगाए गए। पुलिस जहरखुरानी से मौत बताने की बात कह रही है, जबकि मृतकों के गले और हाथ में मिले निशान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। स्वजन का आरोप है कि तंत्र-मंत्र के नाम पर हत्या की साजिश रची गई।