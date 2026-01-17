सराईपाली में 104 लोगों की सनातन धर्म में वापसी, प्रबल प्रताप सिंह बोले- छत्तीसगढ़ को बंगाल कतई बनने नहीं देंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। सराईपाली स्थित स्वामी सुमेधानंद वैदिक गुरुकुल, कटंगपाली में महर्षि दयानंद मठ धर्मार्थ ट्रस्ट व सनातनियों के संयुक्त तत्वावधान में संगीतमय वैदिक श्रीराम कथा व विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन हुआ। पांच दिवसीय आयोजन में गुरुवार को अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने विधिवत पैर पखारकर श्रद्धा, भक्ति व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 50 परिवार से अधिक यानी 104 व्यक्तियों की पुनः सनातन धर्म में घर वापसी कराई।

इस अवसर पर वैदिक परंपराओं के अनुरूप धार्मिक अनुष्ठान व संस्कार संपन्न हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हो गया। इस अवसर पर कथा वाचिका विदुषी अंजली आर्या, हरियाणा, रविन्द्रदास महाराज, यज्ञ के ब्रह्मा डा. कमल नारायण आर्य, आचार्य राकेश आर्य, कपिल शास्त्री, ठाकुर राम, चतुर्भुज आर्य, ऋषि राज, मदन अग्रवाल, अंजू गावेल, रिंकू पाण्डेय, एम. लक्ष्मी, नंदलाल यादव सहित अनेक विद्वान संन्यासी, संत-महात्मा, आचार्य सहित विभिन्न धार्मिक संगठनों व जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ता व श्रद्धालुगण उपस्थित रहे।