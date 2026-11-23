नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। चावल के कारोबार में 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कुरूद थाना पुलिस ने महासमुंद के राइस मिलर विनय अग्रवाल को हिरासत में लिया है। पुलिस ने रविवार रात महासमुंद में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। कुरूद थाना प्रभारी कमलेश ठाकुर ने बताया कि आरोपी से मामले में पूछताछ की जा रही है।

एक करोड़ के सौदे में 60 लाख की हेराफेरी पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, कुरूद के अमलीडीह स्थित डीएमएच एग्रोटेक राइस मिल की संचालक उर्मिला शर्मा ने महासमुंद स्थित सालासर बालाजी फूड्स के प्रोपराइटर विनय अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, अप्रैल 2023 में दोनों के बीच चावल की खरीद-बिक्री का एक करोड़ रुपये का सौदा हुआ था। इसमें से 40 लाख रुपये का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया गया, जबकि शेष 60 लाख रुपये के एवज में फर्जी दस्तावेज तैयार कर आर्थिक धोखाधड़ी की गई।