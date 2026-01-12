CG में NH-53 पर गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप में भीषण आग, धमाकों से मची अफरा-तफरी... आग का गोला बना वाहन

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद: राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर चल रही एक पिकअप वाहन में अचानक आग भड़क उठी। वाहन में रखे कमर्शियल गैस सिलेंडर आग की चपेट में आ गए और एक के बाद एक जोरदार धमाकों के साथ फटने लगे। धमाकों की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर विनय कुमार लहंगे ने पुलिस और प्रशासन को तत्काल मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया ताकि किसी तरह की जनहानि न हो।
एएसपी प्रतिभा पांडे तिवारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट कराया जाए। इसके चलते एनएच-53 पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से नियंत्रित की गई।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पड़ोसी राज्य उड़ीसा के सोहेला जिले से फायर सेफ्टी सहायता मांगी गई। साथ ही रायपुर से एसडीआरएफ की टीम को भी मौके के लिए तलब किया गया, ताकि आग पर जल्द काबू पाया जा सके।
