    By Deepak ShuklaEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 04:03:08 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 04:06:29 PM (IST)
    CG में NH-53 पर गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप में भीषण आग, धमाकों से मची अफरा-तफरी... आग का गोला बना वाहन
    महासमुंद में पर गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप में आग।

    HighLights

    1. राफेल चौक पर मची अफरा-तफरी
    2. यातायात रूट डायवर्ट किया गया
    3. उड़ीसा और रायपुर से मदद बुलाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद: राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर चल रही एक पिकअप वाहन में अचानक आग भड़क उठी। वाहन में रखे कमर्शियल गैस सिलेंडर आग की चपेट में आ गए और एक के बाद एक जोरदार धमाकों के साथ फटने लगे। धमाकों की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    naidunia_image

    घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर विनय कुमार लहंगे ने पुलिस और प्रशासन को तत्काल मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया ताकि किसी तरह की जनहानि न हो।

    यातायात व्यवस्था में बदलाव

    एएसपी प्रतिभा पांडे तिवारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट कराया जाए। इसके चलते एनएच-53 पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से नियंत्रित की गई।

    फायर सेफ्टी के लिए बाहरी मदद

    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पड़ोसी राज्य उड़ीसा के सोहेला जिले से फायर सेफ्टी सहायता मांगी गई। साथ ही रायपुर से एसडीआरएफ की टीम को भी मौके के लिए तलब किया गया, ताकि आग पर जल्द काबू पाया जा सके।


