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महासमुंद में जेल की दीवार का करंट काटकर कंबल के सहारे 4 कैदी फरार, 5वां गिरा

महासमुंद जिला जेल से सोमवार तड़के चार विचाराधीन बंदी फरार हो गए। आरोपियों ने करंट काटकर कंबल के सहारे दीवार फांदी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।

By Ashutosh Kumar SharmaEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 10:17:22 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 10:17:22 AM (IST)
महासमुंद में जेल की दीवार का करंट काटकर कंबल के सहारे 4 कैदी फरार, 5वां गिरा
महासमुंद में जेल से चार कैदी फरार। (नईदुनिया)

HighLights

  1. महासमुंद जिला जेल से सोमवार तड़के चार बंदी फरार।
  2. दीवार का करंट काटकर कंबल के फंदे से भागे।
  3. भागने की कोशिश में पांचवां बंदी दीवार से गिरा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। जिला जेल महासमुंद की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए चार विचाराधीन बंदी फरार हो गए। घटना सोमवार सुबह करीब चार बजे की बताई जा रही है। बंदियों ने कंबल का इस्तेमाल कर फंदा बनाया और जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल रहे। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार बंदियों की तलाश के लिए पुलिस और जेल प्रशासन सक्रिय हो गए हैं।

गांजा तस्करी और चोरी के मामलों में बंद थे आरोपी

जानकारी के अनुसार, फरार हुए चार बंदियों में दो जबलपुर (मध्यप्रदेश), एक राजस्थान और एक महासमुंद जिले का रहने वाला है। चारों अलग-अलग आपराधिक मामलों में विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में बंद थे। इनमें तीन बंदी गांजा तस्करी और एक बंदी चोरी के मामले में आरोपित था।


कंबलों को बांधकर बनाया फंदा, पांचवां बंदी नीचे गिरा

बताया जा रहा है कि सोमवार तड़के करीब चार बजे बंदियों ने जेल से भागने की योजना को अंजाम दिया। इसके लिए उन्होंने कंबलों को आपस में बांधकर फंदे जैसा बनाया और उसके सहारे जेल की दीवार तक पहुंचे। इसके बाद दीवार फांदकर बाहर निकलने लगे। इस दौरान भागने की कोशिश कर रहा पांचवा बंदी दीवार से वापस नीचे गिर गया। जबकि, चार बंदी भाग निकले।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, जांच जारी

  • घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जेल परिसर में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई और बंदियों को भागने का मौका कैसे मिला, इसे लेकर जांच की जा रही है।

  • फिलहाल फरार बंदियों की पहचान, उनके भागने के तरीके और घटना के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से उनकी तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है।

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आरोपियों की खोजबीन शुरू

सुबह 4 बजे की घटना है। जेल की दीवार पर प्रवाहित विद्युत कनेक्शन इन्होंने काट लिया था। कंबल से फंदा बनाकर ये दीवार चढ़े और कम्बल से ही उतरे। आरोपियों की खोजबीन की जा रही है। सुशील नायक एएसपी महासमुंद

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