रायपुर में अवैध सूदखोरी पर कार्रवाई, आरोपी से 48 ब्लैंक स्टाम्प, 24 बैंक पासबुक और 160 ब्लैंक चेक बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। गरीब और जरूरतमंद लोगों को कर्ज देकर उनसे हस्ताक्षरयुक्त खाली चेक, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज लेकर अवैध रूप से वसूली करने के मामले में बसना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले के आरोपित कुलदीप सिंह छाबड़ा (53) को रायपुर के मोवा स्थित उसके निवास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 160 हस्ताक्षरयुक्त ब्लैंक चेक, 48 ब्लैंक स्टांप पेपर, 27 एटीएम, डेबिट व क्रेडिट कार्ड, 24 बैंक पासबुक, जमीन और ऋण संबंधी नौ दस्तावेज, दो ब्याज के हिसाब वाली डायरियां तथा 1.20 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम बहेराडीपा निवासी विनोद चौहान ने पुलिस अधीक्षक महासमुंद को शिकायत आवेदन देकर आरोप लगाया था कि आरोपी कुलदीप सिंह छाबड़ा ने उसके छोटे भाई पितांबर चौहान को वाहन बनवाने की मजबूरी में 42 हजार रुपये उधार दिए थे।