4.75 करोड़ के गांजे के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, महाराष्ट्र ले जा रहे थे 950 किलो गांजा

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 09:42:09 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 09:42:09 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोमाखान पुलिस ने नशे के सौदागरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 950 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग चार करोड़ 75 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त 15 लाख रुपये मूल्य का ट्रक भी जब्त किया है।

    'एंड टू एंड' इन्वेस्टिगेशन पर पुलिस का जोर

    सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान रायपुर रेंज आइजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 'एंड टू एंड' इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें सोर्स (उद्गम) और डेस्टिनेशन (गंतव्य) दोनों बिंदुओं पर प्रभावी प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोमाखान पुलिस ने घेराबंदी कर एक आयशर ट्रक को रोका, जिसमें भारी मात्रा में गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था।


    ओडिशा से महाराष्ट्र जा रही थी खेप

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अक्षय भोरजे और शुभम आउटे (दोनों निवासी जालना, महाराष्ट्र) के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि आरोपित गांजा की खेप ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र जा रहे थे। पुलिस ने गांजे के साथ ही 15 लाख का ट्रक, नकद राशि और मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

    मुख्य सरगनाओं की तलाश जारी

    आइजी ने बताया कि पिछले 15 दिनों के भीतर जिले में कुल 1831.610 किलो गांजा जब्त किया जा चुका है। फिलहाल, पुलिस बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज का पता लगाने के लिए टीमें रवाना कर चुकी है ताकि मुख्य सरगनाओं तक पहुंचा जा सके।

