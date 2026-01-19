4.75 करोड़ के गांजे के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, महाराष्ट्र ले जा रहे थे 950 किलो गांजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोमाखान पुलिस ने नशे के सौदागरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 950 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग चार करोड़ 75 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त 15 लाख रुपये मूल्य का ट्रक भी जब्त किया है।

'एंड टू एंड' इन्वेस्टिगेशन पर पुलिस का जोर सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान रायपुर रेंज आइजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 'एंड टू एंड' इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें सोर्स (उद्गम) और डेस्टिनेशन (गंतव्य) दोनों बिंदुओं पर प्रभावी प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोमाखान पुलिस ने घेराबंदी कर एक आयशर ट्रक को रोका, जिसमें भारी मात्रा में गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था।