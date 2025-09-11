'माओवाद के जंगल' के निकलकर मुख्यधारा में जुड़े 17 माओवादी... 'स्लीपर सेल' की तरह करते थे काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, नारायणपुर: बस्तर का अबूझमाड़ इलाका, जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वहां से लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। मंगलवार को जिले के घोर नक्सल प्रभावित लंका और डूंगा क्षेत्र से जुड़े 17 नक्सली संगठन छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ गए। इनमें जनताना सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य, न्याय शाखा अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर काम करने वाले शामिल हैं।

आत्मसमर्पण करने वाले सभी को शासन की आत्मसमर्पण-पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपये का चेक सौंपा गया। माओवादियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। माओवादियों ने कहा-आदिवासियों को सपने दिखाकर बना लिया गुलाम। सरेंडर के बाद पूछताछ में नक्सलियों ने किया बड़ा खुलासा शीर्ष कैडर के माओवादी लीडर्स ही आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं।

जल, जंगल, जमीन और बराबरी की बात कर वे हमें झूठे सपने दिखाते रहे।

असलियत यह है कि हमें संगठन में मजदूर से भी बदतर हालत में रखा जाता है।

महिला साथियों का तो जीवन नरक बन चुका है, उनका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शोषण होता है।

छोटे पद पर थे, पर काम बड़े करते थे। माओवादियों के स्लीपर सेल हालांकि सरेंडर करने वाले माओवादी संगठन में टॉप लीडर नहीं थे। लेकिन इनकी भूमिका माओवाद को जिंदा रखने में अहम थी। ये लोग लड़ाकू दस्तों तक राशन, दवा और हथियार पहुंचाते थे। कई बार आईईडी लगाने, फोर्स की रेकी करने और मूवमेंट की जानकारी देने का काम भी करते थे। पुलिस ने इन्हें माओवादी संगठन का 'स्लीपर सेल' बताया।